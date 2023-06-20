



Юридический советник уволился и обрушился с суровой критикой на главу ШАБАС

Юридический советник тюремной службы, Иран Нахон, направил резкое и суровое письмо всем юридическим советникам службы.



В письме, впервые опубликованном сегодня Авишаем Гринцейгом на канале КАН, юридический советник обвиняет начальницу ШАБАСа Кэти Перри в издевательствах и оскорбительном поведении, в результате чего он решил уйти со своего поста и перейти на должность юридического советника управления по защите свидетелей.



По словам адвоката Нахона, подоплека конфликта заключается в том, что во время работы правительственной инспекционной комиссии по расследованию инцидента с побегом из тюрьмы Гильбоа он получил документ, касающийся дела о сексуальных атаках террористов против тюремщиц, который он в рамках своего профессионального суждения решил передать всем уполномоченным сторонам, включая комиссию.



По его словам, это решение было неприемлемо для Пери, и она оказала на него давление, чтобы он не передавал информацию в комиссию. В результате он обратился к тогдашнему юридическому советнику Авмхаю Мандельблиту, и было начато полицейское расследование. Дело закончилось ничем, и в отношении Пери расследование не проводилось.



По словам Нахона: "Из-за этого и с тех пор я столкнулся с бесконечной цепью грубого, оскорбительного и вызывающего разногласия поведения. Многие обсуждения, включая основные, связанные с текущей и стратегической деятельностью тюремной службы, проходили без повесток, и фактически я был исключен из них. На другие обсуждения вызывались непосредственно представители ниже меня, и в целом можно сказать, что организация, несмотря на то, что она является организацией безопасности, на которую возложены, среди прочего, права задержанных и заключенных, управляется без участия юридического советника".