



Юридический советник утверждает, что оснований для отвода Нетаниягу нет

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара заявила, что нет оснований отдавать приказ об отводе премьер-министра Биньямина Нетаниягу от должности, через неделю после того, как она выступила против закона, направленного на защиту премьер-министра от такого шага. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания “КАН-11”.



Согласно сведениям 12 канала, Бахарав-Миара недавно заявила, что потенциальный отвод Нетаниягу “не обсуждается”.



БАГАЦ должен заслушать петицию против закона, принятого в марте, и Бахарав-Миара призывала отменить его и связывала закон с ходатайствами об отводе Нетаниягу за “нарушение соглашения о конфликте интересов, запрещающего ему вести дела с судебными реформами его правительства во время судебного разбирательства по делу о взяточничестве”.