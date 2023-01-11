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Юридический советник требует отменить увольнение водителей кортежа Нетаниягу
11.01.2023 19:38 Аркадий Бочаровский

Юридический советник требует отменить увольнение водителей кортежа Нетаниягу



Заместитель юридического советника правительства, доктор Гиль Лимон, заявил, что увольнение водителей кортежа премьер-министра, которые проработали более двадцати лет работы в этой должности, должно быть отменено. 

По словам Лимона, расследование показало, что распоряжение об увольнениях было дано руководителем аппарата премьер-министра вопреки подписанному им соглашению о конфликте интересов, которое включает ограничение в отношении решений, связанных со свидетелями или обвиняемыми в суде над премьер-министром.

В свете этого Лемон связался с советником генерального директора канцелярии премьер-министра и сказал, что решение о прекращении полномочий водителей должно быть отменено. Далее было разъяснено, что если поступит просьба об изменении их позиции, то следует применить механизм, предусмотренный соглашением о конфликте интересов.
 

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