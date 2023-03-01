



Юридический советник санкционировала расследование против Цвики Фогеля

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман уполномочили полицию провести расследование в отношении члена Кнессета Цвики Фогеля ("Оцма Йегудит") по подозрению в подстрекательстве к терроризму.



Фогель вызвала бурную реакцию после того, как в одном из интервью рассказала о беспорядках в Хавара, учиненных поселенцами и сказал: "Хавара сожжена и закрыта - вот что я хочу видеть".



В том же интервью, которое было дано на радиостанции Галей Исраэль, Фогель сказал: "Эффект сдерживания, достигнутый вчера после того, что вы называете погромами, не был достигнут Государством Израиль со времен Хумат Маген. Я оцениваю этот результат очень положительно". Хотя он произнес эти слова своим голосом, несколько часов спустя он заявил, что его слова были неправильно истолкованы, и пояснил, что "мы не должны дойти до ситуации, когда граждане берут закон в свои руки".