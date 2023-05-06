



Юридический советник решает разрешить ли посредничество в суде над Нетаниягу

Ожидается, что юридический советник Гали Бахарав-Миара вскоре опубликует свое решение о том, соглашаться ли с перспективой необязательного процесса посредничества для премьер-министра Биньямина Нетаниягу в его продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции, согласно телевизионному репортажу 12 канала в пятницу.



Адвокаты премьер-министра встретились с юридическим советником на прошлой неделе, чтобы обсудить этот вопрос после того, как судья по уголовному делу Нетаниягу предложил сторонам попробовать необязательную процедуру посредничества для достижения соглашения о сделке о признании вины. Согласно сообщениям СМИ, на встрече адвокаты Нетаниягу пытались убедить Бахарав-Миара поддержать такой процесс, который ускорит многолетнее судебное разбирательство.



Как сообщает 12 канал, Бахарав-Миара скептически относится к ценности такого посреднического процесса и будет двигаться вперед только в том случае, если Нетаниягу возьмет на себя обязательство уйти из общественной жизни, результат, который уже давно мог быть достигнут в рамках предложенной сделки о признании вины.



В пятницу 12 канал процитировал источники, близкие к Нетаниягу, которые заявили, что, по их мнению, его адвокаты могут выиграть дело, но также опасаются, что судебные процессы могут быть непредсказуемыми. И хотя сделка о признании вины означала бы, что Нетаниягу придется уйти из политики, это избавило бы его от возможного тюремного заключения.



Премьеру предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем отдельным делам, а также во взяточничестве по одному из них. Он отрицал правонарушения и утверждал без доказательств, что обвинительные заключения являются частью усилий политических соперников, средств массовой информации и правоохранительных органов, направленных на его отстранение от должности.



Судебный процесс над Нетаниягу начался три года назад, и в настоящее время разбирательства, включая потенциальные апелляции, вряд ли закончатся раньше 2028–2029 годов.



