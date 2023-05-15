



Юридический советник разрешила Бен-Гвиру представлять себя в суде

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара разрешит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру личное представительство перед БАГАЦЕМ по петиции против поправки к закону о полиции, заявило в понедельник Движение за качество власти в Израиле.



“Юридический советник не будет представлять министра в петиции, поданной Движением против передачи полномочий от комиссара полиции министру”, – говорится в заявлении.



Слушание назначено на 7 июня, и Бен-Гвир должен представить свои ответы на петицию до 2 июня. Бен-Гвир может представлять себя сам, поскольку он является юристом по образованию и ранее защищал себя в БАГАЦе.



Юридический советник Гали Бахарав-Миара в марте отказала Бен-Гвиру в возможности использовать частное представительство.



На слушаниях 7 июня будут рассмотрены петиции от нескольких НПО о поправке к декабрьскому Закону о полиции, согласно которому израильская полиция далее подчиняется Министерству национальной безопасности.

“Движение за качество власти в Израиле утверждает, что предлагаемый закон серьезно подорвет независимость полиции и комиссара, способность должным образом управлять системой полицейского преследования, права личности и принципы верховенства права”, – говорится в сообщении НПО.