



Юридический советник - против закона о смертной казни для террористов

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара критикует закон о смертной казни для террористов и требует созыва кабинета министров.



В заключении юридического советника правительства говорится, что закон о смертной казни для террористов следует отвергнуть. В заголовке заключения говорится, что существует юридическое препятствие для продвижения этого предложения. "Позиция юридического советника правительства заключается в том, что законопроект не соответствует конституционным критериям", - сказала она. "Наша профессиональная позиция заключается в том, что смертная казнь не должна быть установлена за преступление убийства. Смертная казнь не является сдерживающим фактором, и является необратимым".



В заключении также говорится: "Законопроект также вызывает значительные трудности в аспектах права прав человека в международном праве. Законопроект не соответствует положениям закона о достоинстве и свободе человека, и поэтому является неконституционным."



По словам юрисконсульта, "поскольку правительство рассматривает возможность поддержки этого законопроекта, наша позиция заключается в том, чтобы сначала вынести этот вопрос на обсуждение кабинета министров, в ходе которого также будут представлены текущие позиции сил безопасности, чтобы были рассмотрены все возможные последствия и само существование обоснований для продвижения законопроекта".



Правительство возмущено заключением и, в частности, требованием созвать кабинет безопасности, и говорит, что решение о созыве является не юридическим, а политическим, и не является вопросом юридической консультации.