



Юридический советник - против увольнения Нетаниягу



Юридический советник правительства Гали Бахрав-Миара представила в БАГАЦ свой предварительный ответ на петицию группы "Крепость демократии".



Группа требует обязать премьер-министра Биньямина Нетаниягу покинуть свой пост на том основании, что он нарушил соглашение о конфликте интересов. Юридический советник сообщила судьям, что, по ее мнению, ходатайство должно быть полностью отклонено. Она также сообщила о том, что Нетаниягу нарушил соглашение о конфликте интересов, заявив, что вмешается в законодательство о правовой реформе. Тем не менее, она добавила, что "вопрос о конфликте интересов рассматривается юридическим советником правительства и офисом юридического советника регулярно, законно и по мере необходимости".



Юридический советник добавила, что в связи с этим, по ее мнению, "при существующих обстоятельствах и при таком положении дел нет никаких оснований требовать от уважаемого суда вмешательства, включая прекращение полномочий премьер-министра, как нет таких оснований и в письмах юридического советника правительства". Кроме того, утверждается, что требования в ходатайстве "остаются чрезвычайно общими и всеохватными, а фактической основы перед уважаемым судом они не представляют, тем более прочной и хорошо обоснованной". Из этого следует, что ходатайство в его нынешнем виде остается общим, а потому должно быть отклонено".