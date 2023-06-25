



Юридический советник - против судей и сделки с правосудием по делу 4000

Юридический советник правительства Гили Бахарав-Миара и официальные лица в ее офисе считают, что удастся признать премьер-министра Нетаниягу виновным и по разделу дела 4000 о взяточничестве и продолжить ведение дела, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Позиция юридического советника противоречит мнению судей иерусалимского окружного суда. На прошлой неделе 13-й канал сообщил о том, что на этой неделе коллегия судей направила в прокуратуру четкий сигнал о том, что существуют значительные трудности в доказательстве факта взятки в рамках дела.



В целом, преступление взяточничества является более сложным для доказывания, чем мошенничество и злоупотребление доверием. Основная причина заключается в том, что преступление взяточничества включает в себя не только то, что дается государственному служащему, но и связь между тем, что ему дается, и действиями, которые от него хотят получить в ответ. Также необходимо доказать, что государственный служащий знал о связи между этими вещами.



В деле 4000, как и во многих других делах о взяточничестве, отсутствуют значительные части головоломки. Например, нет никаких свидетельств о разговорах между Нетаниягу и контролирующим владельцем компании "Безек" Шаулем Эловичем, нет и свидетелей, которые присутствовали при этом. “Доказательство” осведомленности Нетаниягу "основано на ткани более отдаленных свидетельств", говорят сторонники версии прокуроров.



Были те, кто предупреждал, в том числе в министерстве юстиции, что будет трудно доказать преступление взяточничества в деле 4000. Бывший заместитель прокурора, адвокат Раз Назри, считал, что Нетаниягу следует обвинить в деле 4000 только в мошенничестве и злоупотреблении доверием. С другой стороны, другие, такие как тогдашний государственный прокурор Шай Ницан и ведущий прокурор на процессе Лиат Бен Ари, считали, что Нетаниягу должен был быть обвинен во взяточничестве по всем делам.



В прокуратуре считают необходимым продолжить процесс и надеются доказать нечто на показаниях "самой главной фигуры дела" - самого Нетаниягу.