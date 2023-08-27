



Юридический советник - против создания комиссии по расследованию Pegasus

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступает против создания правительственной комиссии расследованию использования полицией шпионского программного обеспечения Pegasus.



Это предложение было внесено министром юстиции Яривом Левиным, который, несмотря на ожидаемое несогласие Бахарав-Миары, поднял этот вопрос на еженедельном заседании кабинета министров.



В опубликованном ею заключении юридический советник утверждает, что у правительства нет достаточных полномочий для предоставления комиссии права заниматься текущими уголовными делами, поскольку существует реальное опасение неправомерного влияния на эти дела.



Кроме того, по ее словам, существует серьезное опасение нанесения ущерба деятельности полиции и органов безопасности в связи с разглашением существенных методов и средств, используемых этими органами в борьбе с тяжкими преступлениями и защите государственной безопасности.



В своем письме Бахарав-Миара утверждает, что предоставление полномочий правительственной комиссии на проведение проверки по текущим уголовным делом превышает полномочия, предоставленные министру юстиции и правительству законом, "и подрывает основополагающие принципы независимости правоохранительной системы".



Юридический советник пишет: "Соответственно, по нашему мнению, существует юридическое препятствие для того, чтобы разрешить комитету заниматься незавершенным уголовным производством".