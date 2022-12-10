



Юридический советник - против превращения Бен-Гвира в "начальника полиции"



На следующей неделе, еще до формирования правительства, в Кнессете ожидается блиц законопроектов, и, среди прочего, депутаты коалиции собираются внести поправки в порядок работы полиции.



Ожидается, что юридический советник правительства Гали Бахарев-Миара решительно выступит против этой поправки. Аргументация такова: попытка провести параллель между отношениями между министром обороны и армией и отношениями между министром национальной безопасности и полицией абсурдна.



По утверждению Бахарав-Миара, в то время как армия полностью выведена из-под контроля правительства и ее методом работы является применение силы, полиция работает с гражданами, а не против врага. Хотя между полицией и гражданами могут возникать трения, даже человек, совершивший преступление, не является врагом государства. Применение силы полицией - исключение из исключений, в то время как применение силы армией - обычное дело.



Помимо основных доводов, больше всего Бахарав-Миара в рассматриваемом законе беспокоит раздел 8c, где Бен Гвир планирует установить политику в области расследований и правоприменения. По сути, речь идет об открытии и закрытии дел. Министерство юстиции утверждает, что таким образом будет исключено причастность полиции и прокуратуры, и оно будет полностью передано министру.



Другим важным моментом является вопрос бюджета. До сегодняшнего дня полиция распоряжалась своим бюджетом, а согласно поправке к приказу о полиции, Бен-Гвир должен получить полномочия самостоятельно распределять бюджет. Таким образом, министр может решить, например, сократить вдвое расследование дела "Лахав 433" или "Хабал". Очевидно, что, контролируя бюджет, министр, по сути, станет начальником полиции.



Законодательство работе полиции было принято в 1950-х годах и с тех пор существенно не менялось.

