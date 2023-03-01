



Юридический советник: против Офира Касифа будет возбуждено дело

Против Офера Касифа будет выдвинуто обвинение в нападении на сотрудника полиции.



Окружная прокуратура Иерусалима сообщила адвокату Офера Касифа, что юридический советник правительства рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела за нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах - при условии проведения слушания по его делу. Решение было принято на основании заключения государственного прокурора Амита Исмана.



Подозрения связаны с поведением депутата Касифа на демонстрации, состоявшейся в мае 2022 года в районе южного Хеврона в знак протеста против постановления БАГАЦа, предписывающего эвакуацию деревень в этом районе. В рамках развертывания сил безопасности были изданы приказы, предписывающие ограничить движение автобусов и объявить различные центры в этом районе закрытыми.