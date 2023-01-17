



Юридический советник против лишения гражданства террористов - закон будет принят



Председатель коалиции, депутат Офир Кац, сегодня вечером в начале дебатов по закону об отказе в гражданстве террористам прокомментировал позицию юридического советника правительства.



"Немыслимо, чтобы продолжалась абсурдная ситуация, когда террористы совершают теракты, получают зарплату от Палестинской администрации, а затем возвращаются жить среди нас. Пусть они едут в Газу и Рамаллу, а не сюда, к нам. Есть очень широкое согласие 106 членов Кнессета по продвижению закона, я не знаю, что больше передает волю общества."



"Я слышал, что юридический советник правительства выражает несогласие с этим законопроектом, который пользуется широкой поддержкой, и я говорю - этот закон пройдет", - сказал Кац.