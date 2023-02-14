



Юридический советник признал недействительной реформу Шломо Кари

Юридический советник министерства финансов признал недействительными шаги министра связи Шломо Карая против Общественной вещательной корпорации, которые планировалось включить в закон о бюджете. В заключении говорится, что в предложении не упоминается профессиональная работа, обосновывающая целесообразность данного шага.



Юридический советник Министерства финансов, адвокат Аси Мессинг признал недействительными все меры, принятые министром связи Шломо Кари против Общественной вещательной корпорации. Об этом сообщает 13-й канал.



Согласно сообщению, в заключении юридического говорится, что проект, который Кари хотел включить в бюджет, "предлагает отменить одну из основ, на которых зиждется независимость корпорации - а это ее независимый бюджетный источник". Кроме того, было сказано, что министр намерен отменить возможность получения корпорацией доходов от рекламы. Мессинг пояснил, что "эти изменения создают опасение значительного увеличения зависимости корпорации от правительства".