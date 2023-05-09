



Юридический советник правительства разрешила операцию в Газе



Канал КАН сообщает о том, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара дала санкцию на проведение операции в Газе.



Согласно оценкам службы безопасности, операция не обязательно должна привести к войне, поэтому одобрение кабинета министров не требуется. По словам источников, близких к премьер-министру Нетаниягу и министру обороны Галанту, юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара дала “зеленый свет” на проведение операции без заседания кабинета министров.