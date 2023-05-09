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Юридический советник правительства разрешила операцию в Газе
09.05.2023 09:02 Аркадий Бочаровский

Юридический советник правительства разрешила операцию в Газе


Канал КАН сообщает о том, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара дала санкцию на проведение операции в Газе.

Согласно оценкам службы безопасности, операция не обязательно должна привести к войне, поэтому одобрение кабинета министров не требуется. По словам источников, близких к премьер-министру Нетаниягу и министру обороны Галанту,  юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара дала “зеленый свет” на проведение операции без заседания кабинета министров.

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