



Юридический советник правительства препятствует назначению Дери

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара препятствует попыткам главы Ликуда Биньямина Нетаниягу назначить председателя ШАС Арье Дери министром кабинета в ожидаемой коалиции из-за недавней судимости Дери.



Действующий закон запрещает лицам, приговоренным к тюремному заключению, занимать пост министра в течение семи лет. В начале текущего года Дери был осужден за несколько налоговых преступлений и приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно, что , по мнению юридического советника, лишает его возможности получить пост в кабинете министров.



Согласно сообщению 12-го канала в пятницу, Дери обратился к одному из бывших адвокатов Нетаниягу, Навоту Тель-Цуру, и попросил его подготовить юридическое заключение, в котором утверждалось бы, что запрет на работу в качестве министра распространяется только на тех, кто действительно был заключен в тюрьму, а не на тех, кто был приговорен к условному сроку.



Тель-Цур подготовил проект заключения и представил его Нетаниягу, который, в свою очередь, представил его Бахарав-Миара. Как сообщается юридический советник перезвонила Нетаньяху, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, и сообщила ему, что она не принимает это юридическое заключение и что в законе говорится как об условном наказании, так и об отбывании срока.



12-й канал, не указавшая никаких источников, сообщила, что Бахарав-Миара сказала Нетаниягу, что ему придется обратиться к главе Центральной избирательной комиссии, судье Ицхаку Амиту, чтобы получить его юридическое одобрение для назначения Дери.