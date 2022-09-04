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Юридический советник правительства: обвинения против Либермана будут проверены
04.09.2022 09:06 Аркадий Бочаровский

Юридический советник правительства: обвинения против Либермана будут проверены


Газета Маарив сообщает о том, что офис юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миара выпустил заявление в связи с обвинениями, высказанными Йоси Камиса против лидера НДИ Авигдора Либермана.

В заявлении говорится: “В последнее время правоохранительная система  получила информацию Камиса через третью сторону о событиях, произошедших двадцать лет назад. теперь эту информацию массивно публикуют в социальных сетях.  Информация будет проверена как положено”.
 

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