



Юридический советник правительства: обвинения против Либермана будут проверены



Газета Маарив сообщает о том, что офис юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миара выпустил заявление в связи с обвинениями, высказанными Йоси Камиса против лидера НДИ Авигдора Либермана.



В заявлении говорится: “В последнее время правоохранительная система получила информацию Камиса через третью сторону о событиях, произошедших двадцать лет назад. теперь эту информацию массивно публикуют в социальных сетях. Информация будет проверена как положено”.

