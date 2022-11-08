Новости » Политика
Юридический советник правительства критикует предложение союзников Нетаниягу
08.11.2022 19:50 Евгения Маркова

Юридический советник правительства критикует предложение союзников Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара отвергла призывы членов новой коалиции принять пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством), которая позволила бы Кнессету отменять решения суда, блокирующие принятые Кнессетом законы.

"Ни один орган или человек не может быть выше закона", — заявила она на мероприятии Министерства юстиции в Эйлате, согласно новостям 13 канала. 

"Разделение властей, равенство для всех, порядочность правительства и соблюдение прав меньшинств — вот основы системы. Демократия и независимость правоохранительной и судебной систем неразделимы. Без одного другого не существует", - подчеркнула юридический советник.

Она также добавила, что с новым правительством, которое, как ожидается, возглавит глава "Ликуд" Биньямин Нетаниягу, все будет как обычно: "Определение наших позиций и то, как они выполняются, не зависят от личности политического руководства или правовой системы в данный момент".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы