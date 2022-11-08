



Юридический советник правительства критикует предложение союзников Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара отвергла призывы членов новой коалиции принять пискат ха-итбагрут (поправка о преодолении решений БАГАЦа простым большинством), которая позволила бы Кнессету отменять решения суда, блокирующие принятые Кнессетом законы.



"Ни один орган или человек не может быть выше закона", — заявила она на мероприятии Министерства юстиции в Эйлате, согласно новостям 13 канала.



"Разделение властей, равенство для всех, порядочность правительства и соблюдение прав меньшинств — вот основы системы. Демократия и независимость правоохранительной и судебной систем неразделимы. Без одного другого не существует", - подчеркнула юридический советник.



Она также добавила, что с новым правительством, которое, как ожидается, возглавит глава "Ликуд" Биньямин Нетаниягу, все будет как обычно: "Определение наших позиций и то, как они выполняются, не зависят от личности политического руководства или правовой системы в данный момент".

