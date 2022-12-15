



Юридический советник правительства: "Израильская демократия в опасности"

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара предупредила что законодательство, продвигаемое новым правительством, ослабит контроль над исполнительной властью.



По ее словам, правление большинства без институционального баланса его власти не может считаться истинной демократией. Об этом сообщает Times of Israel.



Выступая на юридической конференции в Университете Хайфы, Бахарав-Миара заявила, что законодательство, продвигаемое новой коалицией, представляет собой "существенное изменение в управлении", которое требует более тщательного рассмотрения и обсуждения.



Также Гали Бахарав-Миара выразила обеспокоенность по поводу некоторых планов будущего правительства, включая закон, усиливающий власть министра, ответственного за полицию, над начальником полиции.



"Эти инициативы призваны уменьшить власть судебной ветви власти, а также - уменьшить влияние Основного закона: человеческое достоинство и свобода. Эта группа предложений без общего и долгосрочного видения может нарушить систему сдержек и противовесов между государственными органами, конечно, если они будут реализованы поспешно", - заявила она.



Говоря о ситуации в общем, юридический советник правительства предполагает, что израильская демократия, выраженная в защите меньшинств от правления большинства, находится в опасности.



"Говорят, что цена свободы - вечная бдительность. Это всегда правильно, в том числе и в наше время. Даже в стране, где правительство избирается демократическим путем, принципа правления большинства недостаточно для обеспечения свободы и равенства для всех", - сказала Бахарав-Миара.