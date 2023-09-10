



Юридический советник поддержала законопроект Бен-Гвира о преступности

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара поддержала предложенный министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром законопроект, предоставляющий комиссару полиции более широкие полномочия в отношении лидеров преступных группировок. В случае принятия законопроекта комиссар получит право издавать запретительные приказы в отношении лидеров преступных организаций и даже запрещать главарям преступного мира связываться со своими криминальными партнерами.



Законопроект был совместно разработан Бен-Гвиром, Бахарав-Миарой и представителями полиции в последние несколько дней в рамках усилий правительства по борьбе с организованной преступностью и насилием в арабском секторе Израиля. По условиям законопроекта, только комиссар полиции будет иметь право подписывать приказы в отношении лидеров преступных группировок, а сами приказы будут подлежать утверждению судьей. Перед утверждением постановления судье будут представляться материалы разведки, доказывающие необходимость запрета.



Запретительные ордера могут предусматривать десять различных видов ограничений, включая запрет на контакты с определенными лицами, запрет на въезд в определенные районы, запрет на выезд из страны и т.д. Полиция и Министерство юстиции считают, что этот закон станет эффективным инструментом для пресечения деятельности организованной преступности и что криминализация контактов между членами преступных организаций позволит полиции эффективнее бороться с преступностью.

