



Юридический советник потребовала от Нетаниягу уволить Дери

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара вчера сообщила премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что, согласно постановлению БАГАЦа, Арье Дери не сможет занять пост министра. Она также сказала, что Нетаниягу не сможет принять должность министра вместо него.



В письме, которое юридический советник направила вчера премьер-министру, она написала, что в соответствии с решением, вынесенным судом по делу Дери, он "не может продолжать исполнять обязанности министра в правительстве Израиля". Поэтому, в соответствии с Вашими полномочиями, установленными Основным законом о правительстве, Вы должны действовать в соответствии с постановлением и перевести его с должности в правительстве".



В письме она добавила, что ввиду "юридических ограничений", действующих в отношении Нетаниягу, "на должности министра здравоохранения и министра внутренних дел должен быть назначен другой человек".



Чтобы исполнить решение судей, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен будет уволить Дери как можно скорее. В то же время Дери заявил вчера в беседах со своими соратниками, что он собирается уходить с поста министра.

