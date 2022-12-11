



"Юридический советник - политическое назначение, ее надо заменить"

Депутат Тали Готлиб (Ликуд) говорила об юридическом советнике правительства Гали Бехарве-Миару и сказала в интервью радио Ynet.



Депутат Готлиб сказала: "Насколько я понимаю, она является политическим назначением, я работаю со всеми членами будущего правительства, чтобы возглавить процесс ее смещения с должности".



Она добавила: "У нее нет опыта работы в уголовной сфере, и немыслимо, чтобы она возглавила систему уголовного преследования, которая является самой сложной областью в мире права. Кроме того, она доказала своими заключениями, что работает, руководствуясь политической позицией."