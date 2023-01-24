



Юридический советник отменила рассмотрение закона о полиции

Заседание специального комитета правительства по внесению поправок в законопроект о внесении изменений в Указ о полиции, который предоставит дополнительные полномочия министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру было отменено.



Бен-Гвир заявил, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара остановила дебаты по законопроекту "по техническим причинам", и утверждает, что она "вредит работе правительства и Кнессета и действует как человек, который управляет правительством Израиля".



Причина отсрочки, по словам юридического советника, заключается в том, что перед дебатами закон должен пройти через комитет министров по законодательству, поскольку это частный и неправительственный законопроект.