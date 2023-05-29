



Юридический советник отказалась от посредничества в процессе против Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара заявила, что выступает против процесса посредничества в уголовном процессе над премьер-министром. По сообщениям ивритских СМИ, Бахарав-Миара объявила свое мнение команде адвокатов Нетаниягу.



Посредничество объединило бы команду защиты Нетаниягу и государственных обвинителей для разрешения юридического спора вне зала суда. Процедура заставила бы судью работать над тем, что равнозначно сделке о признании вины, и быстрее завершить судебное разбирательство.



Судебный процесс начался три года назад, и в настоящее время разбирательства, включая возможные апелляции, вряд ли закончатся раньше 2028–2029 годов.



Сообщается, что один из трех судей, участвовавших в процессе, попросил прокуратуру и защиту рассмотреть вопрос о посредничестве. В начале этого месяца адвокаты Нетаниягу встретились с Бахарав-Миара, чтобы обсудить возможное посредничество и убедить ее поддержать такой процесс.