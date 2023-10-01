



Юридический советник одобрила требование Левина о собственном адвокате

Юридический советник Гали Бахарав-Миара одобрила просьбу министра юстиции Ярива Левина о привлечении независимого адвоката по петициям в БАГАЦ против решения правительства создать комиссию по расследованию предполагаемого незаконного использования шпионского ПО правоохранительными органами против граждан Израиля.



Были поданы петиции против создания комиссии на том основании, что она может помешать и оказать неправомерное влияние на продолжающийся уголовный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



В письме Левину заместитель юридического советника Гил Лимон настаивает на том, что пятничное заявление министра юстиции о том, что у офиса Бахарав-Миара имеется конфликт интересов по этому делу, “не имеет под собой никаких оснований”, и утверждает, что, будучи юридическим консультативным органом правительства, она обязана выразить свое мнение, когда считает, что правительство собирается “предпринять действия, выходящие за пределы его полномочий”.



“Утверждение о том, что офис юридического советника имеет конфликт интересов, когда указывает на юридические недостатки и обеспокоена вмешательством в следственные и судебные процедуры, нанося при этом ущерб закону и системе правосудия, необоснованно”, – добавляет Лимон.



Гали Бахарав-Миара заявила Левину в прошлом месяце, что комиссия не имеет полномочий расследовать открытые юридические дела, и, в частности, выразила обеспокоенность тем, что комитет может вмешаться в продолжающийся судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.