



Юридический советник: Нетаниягу в конфликте интересов из-за правовой реформы









Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу по поводу выполнения заключения о предотвращении конфликта интересов, подготовленного для него во время предыдущего срока полномочий, в связи с инициативами по изменению судебной системы.



Письмо юридического советника правительства было составлено, в частности, на фоне полученных запросов и утверждений об опасениях конфликта интересов в связи с участием премьер-министра в указанных инициативах, а также на фоне общей картины законодательных инициатив по данному вопросу.



В целом, позиция юридического советника правительства заключается в том, что применение ограничений, утвержденных постановлением БАГАЦа, в бсуждаемых обстоятельствах приводит к выводу, что премьер-министр должен избегать участия в инициативах, связанных с изменениями в правовой системе.



Это связано с наличием обоснованных опасений конфликта интересов между его личными делами, связанными с судебным процессом, в котором он обвиняется, и существенными компонентами инициатив, в соответствии с критериями, подробно изложенными в заключениях и подтвержденными в постановлении по ходатайству о конфликте интересов 2021 года.



Это также распространяется на предоставление прямых или косвенных указаний через другие стороны в отношении продвижения инициатив.



Выполнение решений по делу премьер-министра подробно описано в заключении заместителя юридического советника правительства д-ра Гила Лимона, которое было утверждено юридическим советником правительства, и является обязательным документом в отношении порядка выполнения ограничений, установленных в урегулировании, если не будет установлено иное в результате диалога, который должен состояться по этому вопросу между премьер-министром и юридическим советником правительства.

