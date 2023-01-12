



Юридический советник: Нетаниягу распространяет фейк-ньюс

Офис юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара осудил твит, которым поделился премьер-министр Биньямин Нетаниягу в рамках публикации комментатора 14 канала Яакова Бардуго.



Бардуго утверждает, что Бахарав-Миара обратилась с вопросом к главе "Лахав 433" и спросил его, почему он не проводит расследование в отношении членов коалиции. Юридический советник прокомментировала: "Нам жаль, что премьер-министр решил распространять фейк-ньюс".