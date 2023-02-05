



Юридический советник: нет препятствий для реализации правовой реформы

Председатель комитета по конституции, законодательству и юстиции Симха Ротман (Религиозный сионизм) спросил в ходе обсуждения законопроекта по основному закону о судебной власти - "Есть ли препятствия для того, чтобы законопроект вступил в силу уже при нынешнем Кнессете?"



Юридический советник комитета, адвокат Гор Блей, ответил на это: "Нет никакого препятствия , но юридическая советник не говорит в терминах препятствий или их отсутствия. Наша работа заключается в том, чтобы поднимать вопросы для обсуждения, вещи, в которых мы видим трудности или которые требуют внимания. Этот вопрос - не тот, который следует задавать нам".