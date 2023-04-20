



Юридический советник не заинтересована в сделке о признании вины с Нетаниягу



Представители прокуратуры от имени юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара сообщили журналисту Авишаю Гринцейгу, что она не заинтересована в проведении процедуры посредничества с целью достижения соглашения о признании вины с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Одед Шахам, судья и член коллегии судей, рассматривавшей “дело 2000”, недавно предложил сторонам провести процедуру посредничества перед другим судьей, чтобы достичь соглашения о признании вины между обвиняемыми и обвинением, после двух лет слушаний доказательств.



Министерство юстиции прокомментировало: "Это спекуляции - решение еще не принято".