Новости » Политика
Юридический советник не заинтересована в сделке о признании вины с Нетаниягу
20.04.2023 10:12 Аркадий Бочаровский

Юридический советник не заинтересована в сделке о признании вины с Нетаниягу


Представители прокуратуры от имени юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара сообщили журналисту Авишаю Гринцейгу, что она не заинтересована в проведении процедуры посредничества с целью достижения соглашения о признании вины с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Одед Шахам, судья и член коллегии судей, рассматривавшей “дело 2000”, недавно предложил сторонам провести процедуру посредничества перед другим судьей, чтобы достичь соглашения о признании вины между обвиняемыми и обвинением, после двух лет слушаний доказательств.

Министерство юстиции прокомментировало: "Это спекуляции - решение еще не принято".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы