



Юридический советник: назначение Дери должно обсуждаться в Кнессете

Юридический советник правительства Гали Бахарав Миара разъяснила утром 20 ноября в письме, направленном председателю Ликуда Биньямину Нетаниягу, что действие закона о запрете занимать министерские должности может быть наложено на тех, кто был приговорен к условному тюремному заключению.



Поэтому, согласно ее позиции, председатель ШАС Арье Дери не сможет быть назначен министром, но может быть членом Кнессета. Кроме того, Бахарав Миара передала решение этого вопроса Центральному избирательному комитету, добавив, что юридические консультации правительству уже требовались по этому вопросу в прошлом, и она придерживалось той же позиции.