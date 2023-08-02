



Юридический советник Кнессета против юридического советника правительства



Противостояние между юридическими советниками: Юридический советник Кнессета опубликовала свою реакцию на позицию юридического советника правительства в отношении закон об отстранении премьер-министра от власти.



Слушания в БАГАЦе по данному вопросу состоятся завтра, 3 августа в 10:30.



Юридический советник Кнессета Сагит Афик выступает против юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.



Бахарав-Миара требует признать признать недействительной поправку к закону, согласно которой премьер-министра можно будет отстранить от власти только по его просьбе или с согласия 75% членов кабинета министров.



Афик пишет: "Невозможно преувеличить значение позиции, выраженной юридическим советникома правительства. Это проявляется в двух аспектах. Первый - уважаемый суд никогда не признавал недействительность основного закона, а советник правительства просит суд сделать это впервые. Второй - ситуация, в которой советник правительства просит признать закона недействительным, является чрезвычайно событием, а ситуация, когда советник правительства просит признать недействительным основной закон, является событием, которого вообще никогда не было".



Афик попросила суд предоставить ей возможность после слушаний представить свою позицию относительно отмены закона. Эта просьба прозвучала в связи с тем, что позиции двух юридических советников в отношении основного закона радикально разошлись - чего никто не ожидал.



Юридический советник Кнессета также утверждает, что позиция Бахарав-Миара в БАГАЦе по Закону об отстранении противоречит позиции Бахарав-Миара, которую она представила БАГАЦу при обсуждении “закона Дери”.