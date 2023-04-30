



Юридический советник будет выбираться правительством

Портал ynet сообщает, что коалиция разрабатывает новый законопроект, согласно которому юридический советник правительства будет каждый раз выбираться действующим правительством через назначенный им комитет по поиску кандидатов.



Согласно предлагаемому закону, который находится на ранней стадии разработки, должность юридического советника станет политическим назначением, в отличие от нынешней ситуации, когда он назначается на фиксированный срок в шесть лет, а его назначение регулируется рядом правительственных решений, различными законами Кнессета и “общественной комиссией”.



Законопроект также предусматривает разделение функций юридического советника правительства и генерального прокурора.



Особую пикантность ситуации придает тот факт, что законопроект должен быть одобрен офисом юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.