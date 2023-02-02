



Юридический советник Бахарав-Миара попала под шквал критики

Главы партий в нынешней правящей коалиции раскритиковали юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, которая заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может участвовать в инициативах, связанных с изменениями в правовой системе, потому что против него ведутся судебные разбирательства.



Об этом сообщает Times of Israel.



Лидеры коалиционных партий подчеркнули, что это заявление Бахарав-Миара "является попыткой заставить замолчать правительство в полном противоречии с четким мандатом, который мы получили от граждан Израиля на выборах".



Они утверждают, что нет никакой связи между предложениями министра юстиции Ярива Левина и продолжающимся судебным процессом над Нетаниягу.



