



Юридический советник - БАГАЦу: закон об основании разумности следует отменить

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара представила сегодня, 3 сентября в БАГАЦ свою позицию по поводу петиций против отмены закона об основании разумности.



Бахарав-Миара заявила, что отменяющая его поправка к основному закону должна быть признана недействительной.



Юридический советник утверждает: “Полномочия суда по судебному контролю над исполнительной властью в соответствии с разумением судей - главная конституционная гарантия сохранения демократической полиции Государства Израиль", - утверждала она в своем ответе.



