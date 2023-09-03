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Юридический советник - БАГАЦу: закон об основании разумности следует отменить
03.09.2023 15:11 Аркадий Бочаровский

Юридический советник - БАГАЦу: закон об основании разумности следует отменить

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара представила сегодня, 3 сентября в БАГАЦ свою позицию по поводу петиций против отмены закона об основании разумности.

Бахарав-Миара заявила, что отменяющая его поправка к основному закону должна быть признана недействительной. 

Юридический советник утверждает: “Полномочия  суда по судебному контролю над исполнительной властью в соответствии с разумением судей - главная конституционная гарантия сохранения демократической полиции Государства Израиль", - утверждала она в своем ответе.

 

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