



Юридический советник авторизовала покупку шпионских программ для полиции



Около двух месяцев назад юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара разрешила полиции начать процедуру закупки нового шпионского программного обеспечения для использования в уголовных расследованиях, сообщил газете Исраэль Ха Йом источник в министерстве юстиции.



Перед началом процедуры закупок полиция передала технические характеристики шпионского ПО на утверждение юридическому советнику. По словам источника в министерстве юстиции, Бахарав-Миара недавно утвердила спецификацию работы этого инструмента в соответствии со своими юридическими полномочиями, и таким образом полиция получила разрешение на продолжение процедуры закупки.



Спецификации ПО были определены полицией и прокуратурой как "конфиденциальные", и информации о конкретных деталях нет. После публикации доклада комиссии Марари, выявившей многочисленные проблемы и нарушения в ходе применения шпионских программ в рамках уголовных расследований полиции, юридический советник приостановила использование шпионских программ. На этом фоне несколько месяцев назад полиция представила на утверждение Бахарав-Миара новую программу, который она хотела бы приобрести.



В условиях роста насилия в арабском секторе на закрытых слушаниях в министерстве юстиции полиция потребовала ускорить расследование. Напомним, что только в июне прошлого года начальник полиции Коби Шабтай заявил, что министерство юстиции оставило полицию бороться с преступностью "с помощью лука и стрел".



Несмотря на заявления полиции, в июне выяснилось, что организация действительно использовала в следственных целях запрещенную информацию, полученную шпионскими программами. Именно об этом заявила прокуратура по делу об убийстве в Тулькарме и, соответственно, отозвала доказательства по этому делу.