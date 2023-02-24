



Юридический Рамштайн соберется в Украине

Юридический Рамштайн соберется в Украине. Об этом сообщает генпрокурор Андрей Костин.



Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, ставшей первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле. Более того! Этим актом агрессии Россия посягнула на основы мирового порядка, принципы и ценности, по которым человечество живет со времен Второй мировой войны.



Восстановить справедливость и наказать виновных — наша общая задача. Ради Украины. Ради всех, кто пережил ужасы войны и ради всего свободного мира.



Именно сегодня Президент анонсировал конференцию United for Justice — Объединенные ради справедливости.



Собираем международных партнеров и друзей в формате юридического Рамштайна. Как сказал Президент, будем говорить обо всех возможностях, реакциях и решениях. Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии и правовые аспекты создания Специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба.



Будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, сексуального насилия, военных преступлений против окружающей среды и т.д.



Мир объединяется, чтобы преодолеть безнаказанность и восстановить справедливость. Твердо убежден — это единственный путь к продолжительному миру и господству Закона.