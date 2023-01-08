



Юридические советники не дают Мири Регев назначить генерального директора

Адвокат Яэль Коэн, юридический советник министерства транспорта опубликовала заключение для министров, в котором она пишет, что существует юридическое препятствие для назначения Моше Бен Закена, близкого к Мири Регев, на должность генерального директора.



В своем заключении Коэн написала, что "правительство является стороной, принимающей решение о назначении, и окончательное решение в этом вопросе остается за ним. Оно должно осуществлять его самостоятельно. Однако, в случае выявления административной ошибки в подобных действиях, требуются особые причины и исключительные обстоятельства, чтобы оправдать отклонение от мнения комиссии по назначениям".



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара также опубликовал сегодня утром, 8 января, свое мнение по этому вопросу. "После того, как комитет по назначениям рассмотрел этот вопрос и заслушал министра, он пришел к выводу, что кандидат не обладает достаточной квалификацией для занятия этой должности, назначение может нанести ущерб функционированию министерства и его способности выполнять свои многочисленные и сложные задачи". Согласно закону, решение комитета является особенно весомым, почти решающим, и только при наличии особой причины, имеющей существенный вес, будет оправдано отклонение от него", - написала Бехарве-Миара в заключении.













