



Юлия Малиновская: Нетаниягу "играет в игры с человеческими жизнями"

Депутат от оппозиции обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он намеренно задерживает свое заявление о приостановке судебной реформы, ожидая демонстрации правых в поддержку планов правительства.



"Столкновение между противниками и сторонниками революции может закончиться очень тяжелым зрелищем", — считает депутат Кнессета от НДИ Юлия Малиновская.



"Премьер-министр играет в игры с человеческими жизнями. Если, не дай Бог, что-то случится, это будет на голове и совести Нетаниягу. Каждую минуту, когда он откладывает свое объявление, ситуация накаляется", — добавляет она.