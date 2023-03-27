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Юлия Малиновская: Нетаниягу "играет в игры с человеческими жизнями"
27.03.2023 17:50 Евгения Маркова

Юлия Малиновская: Нетаниягу "играет в игры с человеческими жизнями"

Депутат от оппозиции обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он намеренно задерживает свое заявление о приостановке судебной реформы, ожидая демонстрации правых в поддержку планов правительства.

"Столкновение между противниками и сторонниками революции может закончиться очень тяжелым зрелищем", — считает депутат Кнессета от НДИ Юлия Малиновская.

"Премьер-министр играет в игры с человеческими жизнями. Если, не дай Бог, что-то случится, это будет на голове и совести Нетаниягу. Каждую минуту, когда он откладывает свое объявление, ситуация накаляется", — добавляет она.

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