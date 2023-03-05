



Юли Эдельштейн: реформы можно приостановить



Сегодня, 5 марта между Кнессетом, канцелярией премьер-министра и БАГАЦем будет объявлена новая инициатива движений, организаций и граждан - "Тент соглашений". Тент будет открыт на специальной встрече между депутатом Кнессета Хили Трупером и депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном, одним из инициаторов совместного письма депутатов Кнессета для переговоров и соглашений по реформе судебной системы. 4 марта Эдельштейн упомянул о реформе, заявив, что законодательство должно быть остановлено.



Эдельштейн пришел в студию "Встреча с прессой" и сказал: "У нас также есть возможность остановить законодательство на ограниченный период времени, а также отказаться от разговоров о необходимости 60 дней и закрыть Кнессет. Когда вы хотите быть взрослыми, а не детьми, которые растут в детском саду - вы определенно можете достичь контура соглашений, как мы написали в письме, в соответствии с принципами президента, и мы можемговорить." Член Кнессета от "Ликуда" отказался сказать, что он в любом случае поддержит реформу министра юстиции Ярива Левина.





"Я не принимаю тезис о том, что демократии больше не будет. Будут выборы - и вполне возможно, что будет сформировано другое правительство, и его также может возглавить "Ликуд" с другой коалицией, и первое, что они потребуют - отменить всю реформу".