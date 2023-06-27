



Юли Эдельштейн о политике в отношении Украины: мы сами себе роем яму

Газета Маарив сообщает о том, что председатель комитета по иностранным делам и безопасности, член Кнессета Юли Эдельштейн высказался о политике Израиля в отношении войны в Украине.



Эдельштейн сказал: "Мы сами роем себе политическую яму".



Эдельштейн добавил: "Доброе имя Израиля в Украине было спасено только благодаря волонтерам, которые там работали", - утверждает он. "Чиновники, ответственные за эту политику, говорят, что все в порядке и нет причин для изменений. Когда я спрашиваю, они дают мне такие глупые комментарии, как: 'Мы понимаем, что вы из Украины, поэтому вам больно'.