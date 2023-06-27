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Юли Эдельштейн о политике в отношении Украины: мы сами себе роем яму
27.06.2023 20:45 Аркадий Бочаровский

Юли Эдельштейн о политике в отношении Украины: мы сами себе роем яму

Газета Маарив сообщает о том, что председатель комитета по иностранным делам и безопасности, член Кнессета Юли Эдельштейн высказался  о политике Израиля в отношении войны в Украине.

Эдельштейн сказал: "Мы сами роем себе политическую яму".

Эдельштейн добавил: "Доброе имя Израиля в Украине было спасено только благодаря волонтерам, которые там работали", - утверждает он. "Чиновники, ответственные за эту политику, говорят, что все в порядке и нет причин для изменений. Когда я спрашиваю, они дают мне такие глупые комментарии, как: 'Мы понимаем, что вы из Украины, поэтому вам больно'.

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