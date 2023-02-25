



Ynet: Массы протестуют по всей стране с лозунгом Ярив Левин - тут тебе не Польша







Портал Ynet сообщает: “Массы демонстрантов, десятки тысяч людей протестуют по всей стране против правовой революции.



Среди прочего, в Тель-Авиве тысячи людей маршируют от площади Дизенгоф с израильскими флагами, некоторые держат факелы.



Демонстранты скандируют, среди прочего, "Ярив Левин - здесь тебе не Польша" и "Биби, Сара, это не Венгрия". В Хайфе более 20 000 человек протестуют на перекрестке Хорев. В Раанане тысячи участвуют в демонстрации в Яд Ле Баним, тысячи также проводят демонстрацию в Герцлии. Сотни протестующих собрались в Ришон Леционе и Беэр-Шеве”.