



Ynet: день национального паралича вернулся, протестующие - нет





Портал ynet сообщил своим читателям итоги “дня национального паралича”:



"День национального равенства" - первый день “национального паралича” после замораживания правого законодательства. Присутствие демонстрантов было более скудным, чем раньше - и даже на улицу Каплан пришли лишь нескольких сотен протестующих. Тем не менее, организаторы борьбы сохраняют оптимизм: "Протест не измеряется одним днем". Один из организаторов “протестов резервистов”: : "Если правовое законодательство вернется - вернутся и демонстранты".



Впервые после заявления премьер-министра о законодательной отсрочке правовой революции и через неделю после огромной демонстрации правых в поддержку революции - организаторы протеста вернулись к дням “паралича”. Однако число демонстрантов было далеко от тех высоких цифр, которые были в предыдущие дни беспорядков - и было очевидно, что протест сегодня не вырос, как ожидали организаторы.



Снижение числа демонстрантов было очень заметно на площади Габима в Тель-Авиве, которая в предыдущие дни была заполнена демонстрантами. Там собралось всего несколько десятков демонстрантов. Даже на перекрестке Каплан, главном центре протестов, в пик протестов было всего несколько сотен демонстрантов”.