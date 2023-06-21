



Явка на выборах в Ассоциации адвокатов превысила 60%



Десятки тысяч израильских адвокатов приняли участие в выборах Ассоциации адвокатов. Основными претендентами были на пост главы Ассоциации являются адвокат Амит Бахер и бывший председатель Ассоциации адвокатов Эфи Неве.



По оценкам: около 5 000 адвокатов проголосовали в районе Хайфы, от 6 до 8 тысяч адвокатов проголосовали в Иерусалиме. Кроме того, национальный процент голосования на выборах очень высок и составляет около 60%.



Правые опасаются, что лагерь противников реформы победит на выборах главы Ассоциации. Наве атаковал кандидата Бахара, утверждая, что его люди намеренно затягивают очереди, не имея реального намерения принять участие в голосовании: "В последние несколько часов протестующие люди, не являющиеся адвокатами по заданию Бахара, стоят в очередях с целью продлить их и отпугнуть адвокатов, которые придут голосовать". Еще одна антидемократическая попытка Бахара повлиять на результаты выборов".

