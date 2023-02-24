Новости » Политика
Ярон Зелиха: Нет никакой связи между реформой и ростом экономики
24.02.2023 20:29 Аркадий Бочаровский

Ярон Зелиха: Нет никакой связи между реформой и ростом экономики

Авторитетный израильский экономист профессор Ярон Зелиха, занимавший должность главного бухгалтера в министерстве финансов, стал гостем еженедельного экономического подкаста "Исраэль Ха Йом" и прокомментировал правовую реформу.

"Нет никакой связи между реформой и ростом экономики, и если мы проведем сбалансированную реформу в правовой системе, то это даже будет полезно для роста экономики", - сказал Зелиха, добавив, что в отношении статуса шекеля предупреждения банков по всему миру, а также опасения сокращения инвестиций обусловлены значительным социальным расслоением в Израиле. Однако он предостерег от принятия поправок в судебную систему в одностороннем порядке и без формирования широкого компромисса.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы