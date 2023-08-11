



Ярива Левина заменят на Эли Коэна. Как "сольют" правовую реформу



Журналист газеты Маарив Анна Барски опубликовала материал о том, что главной целью премьер-министра Биньямина Нетаниягу в настоящий момент является “восстановление спокойствия”. Главным средством достижения этих целей станет”рокировка” в верхушке Ликуда



По словам официальных представителей Ликуда, идея проведения широкого раунда обмена должностями между несколькими высокопоставленными министрами рассматривалась в окружении премьер-министра в качестве варианта “стабилизации ситуации”. По словам чиновников, "идея возникла из желания достичь ряда целей: провести четкую линию на компромисс и соглашения, а также просигнализировать президенту, оппозиции, иностранным государствам и, в первую очередь, американскому правительству серьезность намерений премьер-министра".



Толчком к рассмотрению вопроса о назначении стала ожидаемая в январе ротация министров Эли Коэна и Исраэля Каца. Согласно достигнутой между ними договоренности, Кац должен перейти на работу в министерство иностранных дел, а Коэн - в министерство энергетики.



По словам функционеров Ликуда, знакомых с деталями этой идеи, среди рассматриваемых идей наиболее обсуждаемым в окружении Нетаниягу является вариант, при котором министр юстиции Ярив Левин получит портфель министра иностранных дел, Коэн заменит его в министерстве юстиции, министр обороны Йоав Галант перейдет в министерство энергетики, а Кац будет назначен министром обороны.



Логика, лежащая в основе этой идеи: Нетаниягу понимает, что спустя полгода после начала саги правовой реформы и с учетом общественной и политической оппозиции Левину в министерстве юстиции будет трудно достичь понимания и согласия с системой правосудия и оппозицией из-за полного отсутствия доверия к нему.



С другой стороны, сам Левин неоднократно подчеркивал, что он пришел в министерство юстиции, чтобы реализовать свое видение и привести к изменениям в системе правосудия. В нынешней ситуации, когда Нетаниягу заинтересован в законодательстве по соглашению и замораживании остальных вопросов реформы, в окружении премьера возникают сомнения в готовности Левина присоединиться к этой политике.



Источники в Ликуде утверждают, что Нетаниягу рассматривает Эли Коэна, доказавшего свои дипломатические способности в период руководства МИДом, как кандидата на пост министра юстиции, который сможет вести эффективные переговоры для достижения компромисса и широкого консенсуса, с оппозицией и другими партиями, выступающими против правовой реформы.



Кроме того, пост министра иностранных дел станет повышением для Левина, которого Нетаниягу ценит и не хотел бы навредить ему ни политически, ни публично, ни лично. В свое время Левин говорил, что ему интересен пост министра иностранных дел, так что идея работы на этом посту ему не чужда. Что касается министерства обороны, то, как поясняют осведомленные источники, "его подход и поведение Галанта, его комментарии по поводу правовой реформы привели к выводу, что он скорее является представителем армии в правительстве, чем представителем правительства в ЦАХАЛе".



В свою очередь, Кац, помимо того, что является одним из высших руководителей Ликуда в правительстве, в свое время занимал пост начальника штаба Ариэля Шарона на посту министра обороны. Он также имеет опыт боевых действий, что добавляет ему очков в качестве кандидата на пост министра обороны. По словам официальных представителей "Ликуда", идея обмена постами возникла и муссировалась в ближайшем окружении Нетаниягу на протяжении последних недель.



