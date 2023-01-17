



Ярив Левин забил последний гвоздь в гроб мифа о "юридических советниках"



На заседании комитета по законодательству министр юстиции Ярив Левин безжалостно атаковал заместителя юридического советника правительства Израиля Гиля Лимона.



Левин сказал: “Я очень хорошо знаю только одно - в офисе юридического советника работают очень образованные высокопрофессиональные люди. Но вы меня учили - и мне объяснила юридический советник правительства, что единственная причина, по которой они не могут быстро предоставить свое мнение по данному вопросу в том, что необходимо провести исследование сравнительного законоприменения в других странах.



…Но вот мы получили это мнение. Ни одного слова, ни одного, о сравнительном законоприменении о том, что существует в мире. Как получается, что такой меморандум уходит со стола юридического советника без единого слова о законах в других странах? Вопреки вашим собственным правилам! И я скажу вам, почему это происходит - потому что не с чем сравнивать! Потому что нет ни одного государства в мире, в котором может произойти то, что происходит здесь. Где консультант - он тот, кто решает! Он постановляет и он подписывает! А министр - если ему захотят сделать приятное - может быть кто будет представлять его в суде!”

