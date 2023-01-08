



Ярив Левин встретился с Эстер Хают



Министр юстиции Ярив Левин встретился с председателем Верховного суда Эстер Хают в ее кабинете в Верховном суде в Иерусалиме. Это первая встреча между министром и судьей, и она определяется как "ознакомительная". Это также первая встреча между ними после того, как на прошлой неделе министр Левин представил реформы, которые он планирует провести в судебной системе. По окончании встречи не было опубликовано совместной фотографии.



Одновременно с заседанием штаб-квартира "Борьба Мантий", представляющая адвокатов частного сектора, объявила, что в четверг в 13:00 закроет суды примерно на один час в знак протеста против угрозы политиков внести изменения в систему правосудия.



"Заявления министра юстиции Левина о желании произвести переворот в правовой системе представляют собой явную опасность для израильской демократии", - пояснили они. "Это далеко идущие меры, которые серьезно навредят гражданам Израиля и парализуют баланс между тремя властями".



В целях борьбы они добавили, что закрытие судов произойдет на один час при участии тысяч адвокатов со всей страны в качестве акции протеста "против разрушения израильской системы правосудия и демократии". Основная демонстрация пройдет у здания окружного суда в Тель-Авиве, аналогичные мероприятия ожидаются и в других судах.



