



Ярив Левин во время дебатов по делу Pegasus: нас принимают за идиотов



По окончании бурного заседания кабинета министров было принято решение о создании правительственной комиссии по проверке "дела Pegasus". Комиссия будет уполномочен проверить действия полиции, прокуратуры и их систем судебного надзора в отношении использования шпионского программного обеспечения органами уголовного правопорядка, включая ПО Pegasus.



"Они принимают нас за идиотов", - обрушился министр юстиции Ярив Левин на представителя юридического советника Гиля Лимона и добавил: "Это серьезный инцидент, серьезнее чем чтобы то ни было другое. Существуют реальные опасения того, что методы шпионажа, не соответствующие закону применялись против граждан, это инцидент, который, если он действительно произошел, шокирует".



В этот момент развернулась дискуссия, и в ответ на слова министра Левина адвокат Гиль Лимон сказал: “Наша проблема - это работа с открытыми и незавершенными делами”.



Министр юстиции ответил на это: "Комиссия не рассматривает дела - это должно быть абсолютно ясно. Комиссия рассматривает, использовались ли шпионские программы против граждан. Само вмешательство юридического советника в это дело является серьезным и беспрецедентным".



Левин также добавил: "Вы (Гиль) говорили о так называемом конфликте интересов, нет большего конфликта интересов, чем то, вы делаете абсолютно все, чтобы торпедировать работу комиссиb, которая вас проверяет. Все это понимают. Я не помню таких ограничений в докладе Марари. Председателем комиссии является вице-президент окружного суда, профессионал - вы ему не доверяете? Не сорвет ли он заседание?!? Что случилось, вице-президент суда недостаточно хорош?"