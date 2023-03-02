



Ярив Левин смягчил условия реформ

Министр юстиции Ярив Левин планирует внести существенные изменения в законодательную реформу. Как стало известно газете "Исраэль Ха Йом", одно из изменений, которое хочет внести Левин, - это смягчение закона, который гласит, что суд не сможет провести судебный пересмотр основного закона, который уже прошел первое чтение в Кнессете.



Левин предлагает установить, что принятие основного закона или поправок к основному закону будет проходить в четырех чтениях, в отличие от обычного закона, который требует только трех чтений. После трех чтений в Кнессете - четвертое чтение состоится только в Кнессете следующего созыва, и только тогда основной закон вступит в силу.



Это изменение напоминает первый раздел компромиссного наброска президента Герцога, в котором говорилось, что законодательные процедуры должны быть регламентированы и что основные законы должны приниматься в четырех чтениях. Однако президент не упомянул о необходимости принятия законов в следующем Кнессете.



Сегодня основной закон может пройти Кнессет в трех чтениях, если это правительственный закон, или в четырех чтениях, если это частный законопроект. Но сегодня все чтения проходят в одном Кнессете. Предложенная Левиным поправка фактически призвана уравновесить утверждение реформы о том, что БАГАЦ не может осуществлять судебный контроль и признавать недействительными основные законы, и, с другой стороны, установить, что процедура принятия основного закона в Кнессете также будет более жесткой.



Этот шаг отвечает на утверждения противников реформы и оппозиции о том, что реформа позволит коалиции принять любой закон в качестве основного закона и таким образом избежать судебного пересмотра, а значит, может возникнуть тирания большинства в законодательстве, которая нанесет ущерб правам меньшинств.

