



Ярив Левин: Смотрич хочет полправительства

Член Ликуда Ярив Левин, глава переговорной команды Ликуда, разразился тирадой в адрес лидера партии религиозного сионизма Бецалеля Смотрича из-за его "запредельных" требований.



Новостной сайт Walla цитирует комментарии, якобы сделанные Левиным сегодня в ходе частных бесед, не называя при этом источника.



Левин утверждает, что Смотрич стремится "создать правительство внутри правительства" и что его партия, состоящая из семи членов, хочет ликвидировать правительственные министерства и "взять себе половину правительства".

