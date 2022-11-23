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Ярив Левин: Смотрич хочет полправительства
23.11.2022 18:11 Аркадий Бочаровский

Ярив Левин: Смотрич хочет полправительства

Член Ликуда Ярив Левин, глава переговорной команды Ликуда, разразился тирадой в адрес лидера партии религиозного сионизма Бецалеля Смотрича из-за его "запредельных" требований.

Новостной сайт Walla цитирует комментарии, якобы сделанные Левиным сегодня в ходе частных бесед, не называя при этом источника.

Левин утверждает, что Смотрич стремится "создать правительство внутри правительства" и что его партия, состоящая из семи членов, хочет ликвидировать правительственные министерства и "взять себе  половину правительства".
 

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